Польща підняла бойову авіацію через ракетний обстріл Росії

Зранку в середу, 15 січня, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по території України Польща підняла у небо військову авіацію.

Про це з посиланням на допис Міністерства оборони країни пише "Європейська правда".

Як заявили польські військові, "у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі".

Відтак Оперативне командування Польщі активізувало всі наявні в його розпорядженні сили та засоби, підняло в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.

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Військові запевнили: вони вжили заходів, спрямованих на убезпечення територій, що межують із загрозливими районами.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – підсумували там.

Як відомо, по всій Україні вранці 15 січня оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Переважно під атакою РФ перебували західні області України.

Востаннє Польща піднімала авіацію через ракетний обстріл України 25 грудня.

Тоді міністри закордонних справ Нідерландів і Латвії наголосили, що демонстративний обстріл Росією української енергосистеми на Різдво свідчить, що Кремль не прагне миру.

