Польша подняла боевую авиацию из-за ракетного обстрела России

Утром в среду, 15 января, в результате массированной ракетной атаки России по территории Украины Польша подняла в небо военную авиацию.

Об этом со ссылкой на сообщение Министерства обороны страны пишет "Европейская правда".

Как заявили польские военные, "в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве".

Следовательно, Оперативное командование Польши активизировало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняло в воздух дежурные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.

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Военные заверили: они приняли меры, направленные на обеспечение безопасности территорий, граничащих с угрожающими районами.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – подытожили там.

Как известно, по всей Украине утром 15 января объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Преимущественно под атакой РФ находились западные области Украины.

Последний раз Польша поднимала авиацию из-за ракетного обстрела Украины 25 декабря.

Тогда министры иностранных дел Нидерландов и Латвии подчеркнули, что демонстративный обстрел Россией украинской энергосистемы на Рождество свидетельствует, что Кремль не стремится к миру.