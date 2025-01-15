Сибіга: заборона на прямі переговори з Путіним для України лишається чинною

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з правителем Росії Владіміром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сибігу запитали, якою зараз є позиція Києва стосовно прямих переговорів з очільником Кремля – про що може постати питання у контексті намірів обраного президента США "швидко закінчити війну", та чи залишається чинним рішення РНБО про заборону прямих переговорів з Путіним.

"Так, це рішення і зараз діє", – відповів Сибіга.

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На уточнююче питання, наскільки жорстка ця позиція Києва, він відповів: "Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне".

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Дональд Трамп, як відомо, заявив про плани особисто зустрітися з правителем Росії та каже, що вже працює над організацією зустрічі.