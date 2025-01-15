Сибига: запрет на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с правителем России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сибигу спросили, какова сейчас позиция Киева относительно прямых переговоров с главой Кремля – о чем может возникнуть вопрос в контексте намерений избранного президента США Дональда "быстро закончить войну", и остается ли в силе решение СНБО о запрете прямых переговоров с Путиным.

"Да, это решение и сейчас действует", – ответил Сибига.

Реклама:

На уточняющий вопрос, насколько жесткая эта позиция Киева, он ответил: "По состоянию на сегодня это решение СНБО действует".

Читайте также полный текст интервью Ожидания от Трампа, стратегия Украины в отношении соседей, газ и оружие: большое интервью Андрея Сибиги

Дональд Трамп, как известно, заявил о планах лично встретиться с правителем России и говорит, что уже работает над организацией встречи.