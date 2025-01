Сибіга про останню атаку РФ: ще один доказ, що Путін не хоче миру

Остання атака РФ, в тому числі на Київ, стала черговим свідченням того, що господар Кремля не хоче миру.

Про це в X (Twitter) написав глава МЗС Андрій Сибіга, повідомляє "Європейська правда".

Він закликав до максимального економічного і військового тиску на Росію з метою досягти миру через силу.

"Дуже гучна ніч по всій Україні, в тому числі в Києві, де щонайменше троє людей загинули в результаті жахливої російської балістичної атаки. Ще один доказ того, що Путін хоче війни, а не миру. Він повинен бути змушений прийняти справедливий мир за допомогою максимального економічного та військового тиску", – написав Сибіга.

A very loud night across Ukraine, including in Kyiv, where at least three people were killed in a heinous Russian ballistic attack. Yet another proof that Putin wants war, not peace. He must be forced to accept a just peace through strength–maximum economic and military pressure. pic.twitter.com/mryw3jGrZy