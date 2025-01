Сибига о последней атаке РФ: еще одно доказательство, что Путин не хочет мира

Последняя атака РФ, в том числе на Киев, стала очередным свидетельством того, что хозяин Кремля не хочет мира.

Об этом в X (Twitter) написал глава МИД Андрей Сибига, сообщает "Европейская правда".

Он призвал к максимальному экономическому и военному давлению на Россию с целью достичь мира через силу.

"Очень громкая ночь по всей Украине, в том числе в Киеве, где по меньшей мере три человека погибли в результате ужасной российской баллистической атаки. Еще одно доказательство того, что Путин хочет войны, а не мира. Он должен быть вынужден принять справедливый мир с помощью максимального экономического и военного давления", – написал Сибига.

Реклама:

A very loud night across Ukraine, including in Kyiv, where at least three people were killed in a heinous Russian ballistic attack. Yet another proof that Putin wants war, not peace. He must be forced to accept a just peace through strength–maximum economic and military pressure. pic.twitter.com/mryw3jGrZy