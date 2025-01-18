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Сибига о последней атаке РФ: еще одно доказательство, что Путин не хочет мира

Новости — Суббота, 18 января 2025, 10:58 — Иванна Костина

Последняя атака РФ, в том числе на Киев, стала очередным свидетельством того, что хозяин Кремля не хочет мира.

Об этом в X (Twitter) написал глава МИД Андрей Сибига, сообщает "Европейская правда".

Он призвал к максимальному экономическому и военному давлению на Россию с целью достичь мира через силу.

"Очень громкая ночь по всей Украине, в том числе в Киеве, где по меньшей мере три человека погибли в результате ужасной российской баллистической атаки. Еще одно доказательство того, что Путин хочет войны, а не мира. Он должен быть вынужден принять справедливый мир с помощью максимального экономического и военного давления", – написал Сибига.

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Утром 18 января Россия атаковала Киев и Запорожье баллистикой. В столице, по предварительной информации, погибло четыре человека, еще трое – пострадали. В городе зафиксировано возгорание, падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры, в том числе станции метро "Лукьяновская".

По данным Воздушных сил, Россия выпустила четыре баллистические ракеты "Искандер-М" или северокорейские KN-23 из Воронежской и Брянской области в РФ. Две из четырех ракет были сбиты ПВО.

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Сибига Война с РФ
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