Серед звільнених ізраїльських заручниць ХАМАС – громадянки Британії та Румунії

Серед перших трьох заручниць з Ізраїлю, звільнених за домовленістю про перемир’я з ХАМАС – громадянки Британії та Румунії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв лідерів цих країн.

Прем’єр Британії Кір Стармер привітав звільнення та зазначив, що одна з дівчат, Емілі Дамарі, є також громадянкою Британії.

Він додав, що тепер слід забезпечити своєчасне виконання всіх інших етапів домовленості, включно зі звільненням решти заручників та постачанням гуманітарної допомоги у сектор Гази.

"Британія готова робити усе, що в її силах, щоб посприяти сталій і мирній розв’язці (у конфлікті – Ред.)", – зазначив він.

"Румунія вітає звільнення першої групи заручників, серед яких одна громадянка Румунії та одна людина румунського походження, за підсумками домовленості щодо Гази. Вдячні усіма партнерам за підтримку та закликаємо до продовження реалізації домовленості", – відреагував президент Румунії Клаус Йоганніс.

Romania welcomes the release of the first group of hostages, incl. one RO🇷🇴 national&one of RO origin, following the #Gaza Agreement. We thank all partners for the support&call for continued implementation of the agreement&for the return of the remaining hostages to the families.