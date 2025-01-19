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Среди освобожденных израильских заложниц ХАМАС – гражданки Британии и Румынии

Новости — Воскресенье, 19 января 2025, 19:02 — Мария Емец

Среди первых трех заложниц из Израиля, освобожденных по договоренности о перемирии с ХАМАС – гражданки Великобритании и Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений лидеров этих стран.

Премьер Великобритании Кир Стармер приветствовал освобождение и отметил, что одна из девушек, Эмили Дамари, также является гражданкой Великобритании.

Он добавил, что теперь следует обеспечить своевременное выполнение всех других этапов договоренности, включая освобождение остальных заложников и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Великобритания готова делать все, что в ее силах, чтобы содействовать устойчивой и мирной развязке (в конфликте – Ред.)", – отметил он.

"Румыния приветствует освобождение первой группы заложников, среди которых одна гражданка Румынии и одина – румынского происхождения, по итогам договоренности по Газе. Благодарны всем партнерам за поддержку и призываем к продолжению реализации договоренности", – отреагировал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Напомним, 15 января президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

ЕС в заявлении по случаю прекращения огня в Газе и освобождения заложников напомнил о необходимости устойчивого решения на основе двух государств.

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Ближний Восток Великобритания Румыния
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