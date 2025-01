Среди освобожденных израильских заложниц ХАМАС – гражданки Британии и Румынии

Среди первых трех заложниц из Израиля, освобожденных по договоренности о перемирии с ХАМАС – гражданки Великобритании и Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений лидеров этих стран.

Премьер Великобритании Кир Стармер приветствовал освобождение и отметил, что одна из девушек, Эмили Дамари, также является гражданкой Великобритании.

Он добавил, что теперь следует обеспечить своевременное выполнение всех других этапов договоренности, включая освобождение остальных заложников и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Великобритания готова делать все, что в ее силах, чтобы содействовать устойчивой и мирной развязке (в конфликте – Ред.)", – отметил он.

"Румыния приветствует освобождение первой группы заложников, среди которых одна гражданка Румынии и одина – румынского происхождения, по итогам договоренности по Газе. Благодарны всем партнерам за поддержку и призываем к продолжению реализации договоренности", – отреагировал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Romania welcomes the release of the first group of hostages, incl. one RO🇷🇴 national&one of RO origin, following the #Gaza Agreement. We thank all partners for the support&call for continued implementation of the agreement&for the return of the remaining hostages to the families.