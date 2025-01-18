ЄС нагадав про потребу тривалого миру між Ізраїлем і Палестиною на основі двох держав

ЄС в заяві з нагоди припинення вогню в Газі і звільнення заручників нагадав про необхідність тривалого рішення на основі двох держав.

Про це йдеться у заяві Високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Каї Каллас від імені Євросоюзу, передає "Європейська правда".

В заяві сказано, що ЄС гаряче вітає угоду про припинення вогню в Газі, яка дозволить поетапно звільнити заручників – покласти край їхнім жахливим випробуванням, що тривають вже понад 15 місяців, – припинити бойові дії і полегшити гуманітарні страждання в Газі.

"Ми раді, що заручники, серед яких кілька громадян ЄС, нарешті возз'єднаються зі своїми близькими, і що вкрай необхідна гуманітарна допомога дійде до цивільного населення Гази.

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Життєво важливо, щоб угода була повністю виконана, щоб дозволити звільнити всіх заручників і забезпечити остаточне припинення бойових дій", – йдеться у заяві.

ЄС висловив вдячність США, Єгипту та Катару за їхні зусилля в переговорах про припинення вогню, назвавши це значним досягненням, яке повинно мати позитивні наслідки для всього Близького Сходу.

"ЄС відданий справедливому, всеосяжному і тривалому миру, заснованому на принципі двох держав, де Ізраїль і Палестина живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці.

Ми сприятимемо досягненню цієї мети через підтримку Палестинської адміністрації, щоб допомогти їй задовольнити свої найнагальніші потреби та підтримати програму реформ, а також через взаємодію з Ізраїлем та міжнародними партнерами з метою відродження політичного процесу", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 15 січня президент США Джо Байден підтвердив, що між терористами ХАМАС та Ізраїлем була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала угоду та висловила сподівання на повернення з полону заручників, включно з громадянами Німеччини.