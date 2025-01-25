Туск про погрози Орбана заблокувати санкції проти РФ: схоже на гру в команді Путіна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував дії Угорщини, представники якої наразі не дали згоди на продовження санкцій проти Росії.

Про це польський прем'єр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Туск, чия країна наразі головує в Раді ЄС, зазначив, що дії угорського прем’єра Віктора Орбана щодо санкцій проти РФ схожі на гру в команді кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту", – підкреслив очільник уряду Польщі.

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"ЄвроПравда" раніше повідомляла, що 24 січня представники Угорщини не дали згоду на прийняття рішення щодо продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Рішення щодо продовження санкцій проти РФ на наступні шість місяців буде прийматися 27 січня на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомив співрозмовник "ЄП". Водночас він висловив впевненість, що позитивне рішення щодо продовження санкцій обов’язково буде прийняте.

Своєю чергою Орбан звинуватив Україну у спробі обманути угорців, коли мова стосується поставок газу, та закликав ЄС змусити українців "відкрити вентилі".

Він також пообіцяв "дати відсіч" Україні за те, що вона з 1 січня припинила транзит російського газу.