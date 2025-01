СМИ узнали детали венгерского ультиматума в ЕС: требуют давить на Украину

Венгрия требует от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

Как пишет "Европейская правда", о таких деталях узнали редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк и журналист The Wall Street Journal Лоранс Норман.

Джозвяк отмечает, что Будапешт добился принятия заявления, в котором будет идти речь о том, что ЕС будет просить от Украины "заверений" о сохранении поставок трубопроводной нефти в страны ЕС.

"Ключевой пункт заявления (еще не одобренного) – что ЕС обратится к Украине и будет просить заверений относительно сохранения поставок трубопроводной нефти в ЕС. Это должно сделать возможным "зеленый свет" Венгрии для продолжения санкций против России", – пишет он.

