СМИ узнали детали венгерского ультиматума в ЕС: требуют давить на Украину

Венгрия требует от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

Как пишет "Европейская правда", о таких деталях узнали редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк и журналист The Wall Street Journal Лоранс Норман.

Джозвяк отмечает, что Будапешт добился принятия заявления, в котором будет идти речь о том, что ЕС будет просить от Украины "заверений" о сохранении поставок трубопроводной нефти в страны ЕС.

"Ключевой пункт заявления (еще не одобренного) – что ЕС обратится к Украине и будет просить заверений относительно сохранения поставок трубопроводной нефти в ЕС. Это должно сделать возможным "зеленый свет" Венгрии для продолжения санкций против России", – пишет он.

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the key point of the statement (not yet adopted) is that the will approach 🇺🇦 to request assurances regarding the maintenance of oil pipeline transfers to the EU. This should allow 🇭🇺 to give green light to 🇷🇺 sanctions roll over https://t.co/Fl2mQrmiqv – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 27, 2025

Лоранс Норман приводит строки из проекта заявления. Там говорится, что Еврокомиссия "готова продолжить дискуссии с Украиной относительно поставок в Европу через украинскую ГТС в соответствии с международными обязательствами Украины" и для этого Еврокомиссия будет готова привлекать в процесс Венгрию и Словакию.

Также в проекте говорится, что ЕК "обратится к Украине с целью просить заверений относительно сохранения поставок трубопроводной нефти в ЕС.

"…the Commission is ready to associate Hungary in the process (along with Slovakia)… 3. The Commission will approach Ukraine to request assurances regarding the maintenance of oil pipeline transfers to the EU." -2- – laurence norman (@laurnorman) January 27, 2025

Ранее СМИ узнали, что Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на заявление ЕС, касающееся беспокойства Будапешта по "энергетической безопасности".

На прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину в попытке "обмануть венгров" в вопросе газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Орбан заблокирует продление санкций, то покажет, что "играет в команде Путина".