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Британія призначила торгового представника в Україні

Новини — Середа, 29 січня 2025, 20:58 — Марія Ємець

Британія призначила торгового представника в Україні, на цю роль обрали депутата-лейбориста Алекса Собела. 

Як пише "Європейська правда", про це оголосили на сторінках посольства Британії в Україні.

Торговим представником Британії в Україні стане депутат від Лейбористської партії Алекс Собел. 

У посольстві зазначили, що Собел як торговий представник "зосередиться на визначенні торгових та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Британії як місця для інвестицій".

Собел вперше обрався до британського парламенту у 2017 році та за час депутатської роботи мав роль так званого "тіньового міністра" спершу з питань туризму і культурної спадщини, потім з питань довкілля.

Нагадаємо, у грудні Британія та Україна підписали 100-річну угоду про стратегічне партнерство.

Нагадаємо, Норвегія планує відкрити у Києві офіс, який буде допомагати норвезькому бізнесу, що зацікавлений долучатися до відбудови України, налагоджувати контакти з українським державним і недержавним сектором та ознайомлюватись з можливостями. 

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