Британія призначила торгового представника в Україні, на цю роль обрали депутата-лейбориста Алекса Собела.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили на сторінках посольства Британії в Україні.

Торговим представником Британії в Україні стане депутат від Лейбористської партії Алекс Собел.

🇬🇧 Alex Sobel MP announced a Trade Envoy to Ukraine.



🤝 He will focus on identifying trade and investment opportunities for British businesses and promoting the UK as a destination of choice for investment. #100YearPartnership #UKandUkraine pic.twitter.com/FDWr0Txo3C Реклама: January 29, 2025

У посольстві зазначили, що Собел як торговий представник "зосередиться на визначенні торгових та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Британії як місця для інвестицій".

Собел вперше обрався до британського парламенту у 2017 році та за час депутатської роботи мав роль так званого "тіньового міністра" спершу з питань туризму і культурної спадщини, потім з питань довкілля.

Нагадаємо, у грудні Британія та Україна підписали 100-річну угоду про стратегічне партнерство.

Нагадаємо, Норвегія планує відкрити у Києві офіс, який буде допомагати норвезькому бізнесу, що зацікавлений долучатися до відбудови України, налагоджувати контакти з українським державним і недержавним сектором та ознайомлюватись з можливостями.

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