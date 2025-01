Британія призначила торгового представника в Україні, на цю роль обрали депутата-лейбориста Алекса Собела.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили на сторінках посольства Британії в Україні.

Торговим представником Британії в Україні стане депутат від Лейбористської партії Алекс Собел.

🇬🇧 Alex Sobel MP announced a Trade Envoy to Ukraine.



🤝 He will focus on identifying trade and investment opportunities for British businesses and promoting the UK as a destination of choice for investment. #100YearPartnership #UKandUkraine pic.twitter.com/FDWr0Txo3C

