Британія призначила торгового представника в Україні
Британія призначила торгового представника в Україні, на цю роль обрали депутата-лейбориста Алекса Собела.
Як пише "Європейська правда", про це оголосили на сторінках посольства Британії в Україні.
Торговим представником Британії в Україні стане депутат від Лейбористської партії Алекс Собел.
🇬🇧 Alex Sobel MP announced a Trade Envoy to Ukraine.
🤝 He will focus on identifying trade and investment opportunities for British businesses and promoting the UK as a destination of choice for investment. #100YearPartnership #UKandUkraine pic.twitter.com/FDWr0Txo3CРеклама:– UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) January 29, 2025
У посольстві зазначили, що Собел як торговий представник "зосередиться на визначенні торгових та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Британії як місця для інвестицій".
Собел вперше обрався до британського парламенту у 2017 році та за час депутатської роботи мав роль так званого "тіньового міністра" спершу з питань туризму і культурної спадщини, потім з питань довкілля.
Нагадаємо, у грудні Британія та Україна підписали 100-річну угоду про стратегічне партнерство.
Нагадаємо, Норвегія планує відкрити у Києві офіс, який буде допомагати норвезькому бізнесу, що зацікавлений долучатися до відбудови України, налагоджувати контакти з українським державним і недержавним сектором та ознайомлюватись з можливостями.
Читайте також: 8 перешкод на шляху до українського економічного дива: на що скаржаться польські інвестори