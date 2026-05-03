Швеція затримала підсанкційне судно, що може входити до "тіньового флоту"

Берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Треллеборга.

Про це повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, передає SVT, пише "Європейська правда".

За даними міністра, інцидент стався у неділю, 3 травня, у шведських територіальних водах, приблизно за 14:00.

Операція була проведена у співпраці Берегової охорони, поліції та Національної оперативної групи за підтримки авіаційних підрозділів.

За даними влади, судно під назвою "Jin Hui" підозрюється у приналежності до російського "тіньового флоту" та могло використовувати фальшивий прапор.

У береговій охороні зазначили, що судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України.

Причиною втручання стали підозри у порушенні морського права та технічній непридатності судна до плавання. Наразі його відбуксовано до місця стоянки для подальшого розслідування.

Правоохоронці повідомляють, що на борту працюють слідчі та співробітники Берегової охорони, однак затриманих поки що немає. Розслідування триває.

6 березня Швеція зупинила і затримала у водах Балтійського моря судно Caffa за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог. Російського капітана судна у підсумку взяли під арешт.

29 квітня шведська поліція заарештувала судно Caffa.