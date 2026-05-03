Зеленський у Єревані запропонував прем’єру Фінляндії підписати угоду щодо дронів

Новини — Неділя, 3 травня 2026, 19:15 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо під час свого візиту до Вірменії.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Зеленський запропонував прем’єру Фінляндії зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі drone deal. 

"Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення", – акцентував він.

За словами українського президента, вони окремо приділили увагу міжнародній роботі, зокрема – українській євроінтеграції. 

"Саме зараз є хороше вікно можливостей відкрити переговорні кластери, і Україна на це повністю заслуговує", – додав Зеленський.

1 травня стало відомо, що Україна та Нідерланди вже цьогоріч планують розпочати спільне виробництво дронів Baton і K4. 

