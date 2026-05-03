Польща не бачить ознак затримки постачань батарей Patriot від США

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не бачить ознак того, що постачання батарей Patriot буде затримане через війну на Близькому Сході.

Про це він сказав у неділю, 3 травня, пише RMF24, передає "Європейська правда".

У Кракові міністр національної оборони Польщі прокоментував питання потенційних затримок у постачанні батарей Patriot.

"Що стосується батарей Patriot, у нас немає жодних ознак того, що будуть якісь затримки", – сказав Косіняк-Камиш.

Втім, він зазначив, що війна на Близькому Сході спричинить затримки з поставками іншої американської техніки до Польщі.

"Щодо іншого обладнання – іноді компонентів, які ми закуповуємо – можуть бути затримки. Ми отримуємо таку інформацію від американської сторони; ми перебуваємо в контакті", – сказав він.

Водночас польський міністр акцентував, що наразі це не має такого масштабу, щоб "викликати будь-яке занепокоєння".

"Але, звичайно, на жаль – війна на Близькому Сході також затримує поставки до Польщі, затримує поставки обладнання до Європи та затримує поставки нашим союзникам. Це не є гарною новиною для нікого в цій частині світу", – додав Косіняк-Камиш.

Раніше Reuters писало, що кілька країн Європи нібито отримали попередження з боку США, що частина постачань замовленої американської зброї може затриматися у зв’язку з війною на Близькому Сході, що виснажує американські запаси.

Пізніше про це повідомили Литва та Естонія.