Міністр фінансів США заявив, що Вашингтон "душить" Іран фінансовим тиском

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати "душать" Іран економічним і фінансовим тиском.

Про це він сказав у неділю, 3 травня, в ефірі програми "Sunday Morning Futures" на каналі Fox News, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бессент заявив, що Іран більше "не може виплачувати зарплату своїм солдатам".

"Останні 12 місяців ми бігли марафон, а зараз мчимо до фінішу. Вони не в змозі виплачувати зарплату своїм солдатам. Це справжня економічна блокада", – впевнений він.

За словами Бессента, США вважають, що нафтовій галузі Ірану, можливо, доведеться почати закривати свердловини "наступного тижня", оскільки сховища сирої нафти в країні "швидко заповнюються".

"Їхня нафтова інфраструктура починає давати збій. Її знову не обслуговували через наші санкції проти них, що тривають десятиліттями", – заявив він.

Американський міністр акцентував, що жодні судна не проходять через протоку з іранської сторони, а США "посилили тиск на всіх, хто намагається переказувати гроші в Іран, щоб допомогти КВІР".

Бессент також наголосив, що мита, які Іран зміг стягувати з суден, що проходять через протоку, є "мізерними" порівняно з попередніми нафтовими доходами країни.

Як відомо, 30 квітня Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Попередній мирний план Ірану також передбачав проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів. При цьому складніші переговори щодо ядерної програми пропонувалося відкласти на пізніший термін.

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає точного формулювання іранських пропозицій щодо завершення війни, однак не вважає, що вони будуть прийнятними.