Фінляндія звернулась до Зеленського після інциденту з дронами

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголосив президенту Володимиру Зеленському на неприпустимості того, щоб фінський повітряний простір порушували дрони.

Про це він сказав у коментарі Yle, передає "Європейська правда".

Як зазначається, два дрони, як підозрюється, порушили повітряний простір Фінляндії рано вранці в неділю, 3 травня.

Орпо зазначив, що обговорив це питання під час двосторонньої зустрічі із Зеленським.

"Я наголосив, що Фінляндія підтримує Україну і розуміє її необхідність захищатися. Проте неприпустимо, щоб фінський повітряний простір порушувався і щоб дрони залітали в наш повітряний простір", – акцентував він.

За словами Орпо, уряд має достовірну інформацію про події, що сталися вночі. Він зазначає, що порушення повітряного простору завжди є серйозною справою.

Він наголосив, що Фінляндія добре підготовлена до моніторингу та захисту свого повітряного простору від атак дронів.

Також прем’єр країни запевнив, що ці можливості будуть суттєво посилені найближчим часом.

Окрім цього, він вважає, що після обговорень з українським урядом українці будуть у "майбутньому більш обережними, щоб дрони більше не потрапляли у повітряний простір Фінляндії".

Нагадаємо, в останні дні березня і на початку квітня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли чотири безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що мали атакувати територію РФ.

3 травня Зеленський у Єревані запропонував прем’єру Фінляндії підписати угоду щодо дронів.