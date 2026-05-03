Польща прагне зберегти і наростити військову присутність США

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна веде переговори із США щодо збереження та розширення американського контингенту в Польщі.

Про це він сказав у неділю, 3 травня, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш прокоментував заяву американського президента Дональда Трампа про виведення з Німеччини приблизно 5 тисяч американських військовослужбовців.

Польський міністр наголосив, що американські війська необхідні в Європі.

"Для нас дуже важливо, щоб війська залишилися в Європі, залишилися в Польщі. І незалежно від того, що відбувається в Німеччині, ми ведемо переговори не тільки про збереження контингенту в Польщі, а й про його збільшення", – сказав він.

Косіняк-Камиш підкреслив, що "стратегія Польщі залишається незмінною".

"Ми маємо власну силу. Нам потрібні союзники, але вони сприйматимуть нас серйозно лише тоді, коли ми будемо сильними. Ніхто не сприйматиме слабких серйозно", – додав польський міністр оборони.

Як повідомлялося, після рішення адміністрації США про скорочення контингенту у Німеччині очільники Комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників республіканці Роджер Вікер та Майк Роджерс закликали перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

А Трамп пізніше заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.