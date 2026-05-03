Зеленський та прем’єр Норвегії у Єревані обговорили підтримку України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Єревані.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Зеленський подякував Норвегії за всю підтримку для України, зокрема за внески у програму PURL на суму майже $1 млрд/

"Ми обговорили наше стратегічне партнерство: Drone Deal та роботу над посиленням протиповітряної оборони, співпрацю на рівні приватного та державного секторів", – поділився український президент.

Окрему увагу вони приділили енергетичній підтримці України.

Зеленський поінформував Сьоре щодо українських потреб, зокрема щодо природного газу, на наступну зиму.

"Україна обовʼязково має увійти в неї підготовленою. Вдячний Норвегії та особисто Йонасу за готовність допомагати", – додав він.

Цього дня, як відомо, Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

Нещодавно писали, що Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників: планують виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії.