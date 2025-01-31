Сійярто слідом за Орбаном погрожує блокувати наступне продовження санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто слідом за прем’єром Віктором Орбаном заявив, що Будапешт блокуватиме наступне продовження санкцій ЄС проти Росії, якщо Україна "не утримається від заходів, що шкодять енергобезпеці Угорщини".

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

Сійярто повторив, що Будапешт завжди був проти санкцій проти Росії і їх "варто позбутися якнайшвидше", та пригрозив заблокувати наступне їх продовження, якщо Україна "не утримається від заходів, що шкодять енергобезпеці Угорщини".

"Якщо Єврокомісія не дотримає слова, якщо вона не зможе зробити так, щоб Україна утрималася від заходів чи рішень, які шкодять енергетичній безпеці Угорщини – тоді їм доведеться взяти на себе відповідальність щодо наступного рішення щодо санкцій", – заявив Петер Сійярто.

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Раніше Віктор Орбан заявив, що Угорщина нібито отримала від ЄС "гарантію" щодо відновлення транзиту через Україну та пригрозив блокувати наступне продовження санкцій, якщо цього не станеться.

Водночас глава дипломатії ЄС Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.