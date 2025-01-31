Сийярто следом за Орбаном угрожает блокировать следующее продление санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вслед за премьером Виктором Орбаном заявил, что Будапешт будет блокировать следующее продление санкций ЕС против России, если Украина "не воздержится от мер, вредящих энергобезопасности Венгрии".

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

Сийярто повторил, что Будапешт всегда был против санкций против России и от них "стоит избавиться как можно быстрее", и пригрозил заблокировать следующее их продолжение, если Украина "не воздержится от мер, вредящих энергобезопасности Венгрии".

"Если Еврокомиссия не сдержит слово, если она не сможет сделать так, чтобы Украина воздержалась от мер или решений, которые вредят энергетической безопасности Венгрии – тогда им придется взять на себя ответственность за следующее решение по санкциям", – заявил Петер Сийярто.

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Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия якобы получила от ЕС "гарантию" по восстановлению транзита через Украину и пригрозил блокировать следующее продление санкций, если этого не произойдет.

В то же время глава дипломатии ЕС Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.