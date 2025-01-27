Каллас натякнула, що поступка Угорщині для продовження санкцій ЄС є символічною

Топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на пресконференції в Брюсселі в понеділок, 27 січня.

Журналіст Reuters спитав у Каллас, у чому полягає суть заяви, яку Євросоюз погодився ухвалити для зняття вето Угорщини на продовження санкцій проти Росії.

Він, серед іншого, спитав, чи "справді заява щось означає в конкретних термінах, чи Європейська комісія просто робила свою роботу".

Реклама:

"Ну, вона (щось. – Ред.) значила для Угорщини, тож це мало значення", – лаконічно відповіла Каллас.

Фото: скриншот

На прохання іншого журналіста розкрити зміст заяви топдипломатка Євросоюзу зазначила, що вона стосується "енергетичної солідарності з країнами без виходу до моря".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Угорщина погодилась на продовження санкцій проти РФ терміном ще на пів року в обмін на заяву ЄС, що стосується занепокоєння Будапешта щодо "енергетичної безпеки".

Журналісти повідомляли, що Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Тим не менш, рішення про продовження санкцій досягли на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в понеділок, 27 січня.