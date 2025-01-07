СМИ: Спецпредставитель Трампа отложил визит в Киев

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы на время после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

Об этом сообщили Reuters четыре источника, знакомые с планами поездки, передает "Европейская правда".

Поездка, которая бы ознаменовала первый визит новых должностных лиц администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, была отложена, сообщили источники, которые пожелали остаться анонимными, чтобы обсудить частные вопросы.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который должен стать специальным представителем Трампа по вопросам Украины и России, сначала планировал посетить Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января. В МИД Украины даже говорили, что уже есть предварительная дата визита.

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Его команда также готовила встречи с официальными лицами в других европейских столицах, в частности в Риме и Париже.

Стоит заметить, что переговоры Келлога с руководством Украины и России, которые сначала планировалось провести в начале января, противоречили бы так называемому "закону Логана" (Logan Act) 1799 года, который запрещает американским гражданам, не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с иностранными официальными лицами по вопросам, представляющим государственный интерес для США.

Этот закон действует и предусматривает за такие переговоры уголовную ответственность, вплоть до тюремного заключения.

По информации "Европейской правды", соображения относительно юридической чистоты были среди решающих причин того, что визиты, анонсированные на начало января 2025 года, решили отложить на период после инаугурации Трампа и назначения Келлога на соответствующую должность.

Ожидается, что Келлог приедет в Украину после того, как Трамп вступит в должность, хотя дата визита еще не определена, сообщили источники.

Ранее американский генерал заявлял, что готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны.

Что известно об этом человеке – читайте в статье "Европейской правды" о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.