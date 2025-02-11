ЄСПЛ задовольнив позов "Новой Газеты" проти Росії за заборону розповідати про війну

Європейський суд з прав людини задовольнив позов російської "Нової Газети" та інших проти РФ та дійшов висновку, що російська влада порушила право на свободу слова забороною відступати від офіційного наративу Кремля у висвітленні російсько-української війни, як і низку інших прав позивачів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні ЄСПЛ від 11 лютого, що є у розпорядженні редакції.

Йдеться про справу "Новая Газета" та інші проти Росії" стосовно законів, запроваджених Росією після початку повномасштабної війни, якими запровадили покарання за "дискредитацію армії" чи "фейки" про армію.

178 окремих позивачів у цій справі були засуджені за цими змінами за кримінальними чи адміністративними статтями, а "Новую Газету" і "Дождь" заборонили.

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ЄСПЛ встановив, що має юрисдикцію розглядати цю справу, оскільки події, яких стосується скарга, відбувалися до 16 вересня 2022 року, коли Росія припинила бути стороною ЄКПЛ.

Судді ЄСПЛ одностайно дійшли висновку, що дії російської влади є порушенням ст. 10 Європейської конвенції з прав людини про свободу вираження поглядів.

Суд відзначив існування системних обмежень стосовно інформування про російсько-українську війну, що відображають скоординовані зусилля російської влади, більш схожі на придушення думок, що розходяться з офіційною лінією, ніж на заходи для запобігання реальним загрозам нацбезпеці.

"По суті національні суди криміналізували будь-які повідомлення чи заяви, що суперечать офіційному наративу, що описує вторгнення в Україну як СВО", – зазначає пресслужба ЄСПЛ.

Також судді одностайно дійшли висновку про порушення ст. 34 ЄКПЛ у питанні про припинення ліцензії "Нової Газети" та її блокування, попри тимчасові заходи, визначені Судом.

Так само одностайно судді визнали ще серію порушень Конвенції відносно п’яти окремих позивачів, зокрема ст. 3 про заборону нелюдського і такого, що принижує гідність поводження, ст. 5 стосовно права на свободу та безпеку, ст. 8 щодо поваги на приватне й родинне життя.

За рішенням Суду, Росія повинна буде сплатити скаржникам компенсації у різних обсягах у зв’язку із завданою шкодою: до 7500 євро (залежно від заявленої суми) за нематеріальні збитки, та до 850 євро за судові витрати кожного із заявників.

Нагадаємо, ЄСПЛ продовжує розглядати справи проти Росії навіть попри відсутність будь-якої співпраці з боку росіян з березня 2022 року.

Президент ЄСПЛ заявив, що розгляд міждержавних справ проти Росії є пріоритетом для Суду.