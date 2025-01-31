Президент ЄСПЛ: розгляд міждержавних справ проти Росії є для нас пріоритетом

У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) справи проти Росії за скаргами інших держав розглядають у пріоритетному порядку.

Про це заявив президент ЄСПЛ Марко Бошняк у п’ятницю, 31 січня, відповідаючи на питання кореспондента "Європейської правди".

Бошняк наголосив, що міждержавні справи проти Росії отримують максимум уваги з боку суду для якнайшвидшого розгляду і вирішення.

"Міждержавні справи розглядаються з пріоритетом і отримують всю можливу увагу з нашого боку", – підкреслив президент ЄСПЛ.

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Тим не менш, він зауважив, що наразі "неможливо сказати, коли саме ми фіналізуємо та ухвалимо рішення у тій чи іншій справі" – навіть те, чи буде певна справа завершена у 2025 році.

Марко Бошняк нагадав, що наразі на розгляді ЄСПЛ знаходяться наступні міждержавніі справи проти Росії:

"Україна проти Росії (щодо Криму)", щодо якої вже винесене рішення по суті. "Україна та Нідерланди проти Росії (щодо захоплення Донбасу та збиття літака MH17)", за якою вже відбулися слухання. "Україна проти Росії" (щодо вбивств політичних опонентів у Російській Федерації). "Україна проти Росії" (інцидент у Керченській протоці). "Грузія проти Росії", щодо якої вже також винесли рішення по суті, але не вирішене питання справедливої сатисфакції.

"Я не можу дати точних прогнозів, окрім запевнення, що ми робимо все можливе для розгляду цих справ. Ми – єдиний міжнародний судовий орган, який наразі притягує Росію до відповідальності за порушення прав людини та основоположних свобод, які я розглядаю", – наголосив президент ЄСПЛ.

Нагадаємо, ЄСПЛ продовжує розглядати справи проти Росії навіть попри відсутність будь-якої співпраці з боку росіян з березня 2022 року.

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