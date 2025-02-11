ЕСПЧ удовлетворил иск "Новой Газеты" против РФ за запрет рассказывать о войне

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск российской "Новой Газеты" и других против РФ и пришел к выводу, что российские власти нарушили право на свободу слова запретом отступать от официального нарратива Кремля в освещении российско-украинской войны, как и ряд других прав истцов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ЕСПЧ от 11 февраля, которое есть в распоряжении редакции.

Речь идет о деле "Новая Газета и другие против России" относительно законов, введенных Россией после начала полномасштабной войны, которыми ввели наказание за "дискредитацию армии" или "фейки" об армии.

178 отдельных истцов по этому делу были осуждены по этим изменениям по уголовным или административным статьям, а "Новую Газету" и "Дождь" запретили.

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ЕСПЧ установил, что имеет юрисдикцию рассматривать это дело, поскольку события, которых касается жалоба, происходили до 16 сентября 2022 года, когда Россия прекратила быть стороной ЕКПЧ.

Судьи ЕСПЧ единодушно пришли к выводу, что действия российских властей являются нарушением ст. 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений.

Суд отметил существование системных ограничений в отношении информирования о российско-украинской войне, отражающих скоординированные усилия российских властей, более похожих на подавление мнений, расходящихся с официальной линией, чем на меры по предотвращению реальных угроз нацбезопасности.

"По сути национальные суды криминализировали любые сообщения или заявления, противоречащие официальному нарративу, описывающему вторжение в Украину как "СВО", – отмечает пресс-служба ЕСПЧ.

Также судьи единогласно пришли к выводу о нарушении ст. 34 ЕКПЧ в вопросе о прекращении лицензии "Новой Газеты" и ее блокировке, несмотря на временные меры, определенные Судом.

Так же единогласно судьи признали еще серию нарушений Конвенции в отношении пяти отдельных истцов, в частности ст. 3 о запрете бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, ст. 5 относительно права на свободу и безопасность, ст. 8 относительно уважения на частную и семейную жизнь.

По решению Суда, Россия должна будет выплатить истцам компенсации в разных объемах в связи с причиненным ущербом: до 7500 евро (в зависимости от заявленной суммы) за нематериальный ущерб, и до 850 евро за судебные издержки каждого из заявителей.

Напомним, ЕСПЧ продолжает рассматривать дела против России даже несмотря на отсутствие какого-либо сотрудничества со стороны россиян с марта 2022 года.

Президент ЕСПЧ заявил, что рассмотрение межгосударственных дел против России является приоритетом для Суда.