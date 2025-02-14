Молдова хоче, щоб вихід військ РФ з Придністров’я був частиною переговорів щодо України

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що зараз склався такий міжнародний контекст, який може призвести до виведення російських військ з Придністров’я.

Про це він сказав в ефірі Jurnal TV, повідомляє "Європейська правда".

Главу уряду Молдови запитали, що має статися, щоб Росія вивела свої війська, незаконно розміщені на території країни.

"Зараз є міжнародний контекст, який може призвести до того, що Росія може вивести свої війська з лівого берега Дністра в рамках цього переговорного процесу. Можливо, не обов'язково в мирному переговорному процесі, це важко уявити найближчим часом, але в переговорному процесі, який стосується України і нової архітектури безпеки ЄС", – сказав Речан.

Молдова наполягатиме на тому, щоб це питання поставили на стіл переговорів, додав він.

"Будь-які переговори, які зараз стосуються миру або припинення вогню в Україні, по суті, стосуються нової архітектури безпеки в Європі", – сказав Дорін Речан.

Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.

Раніше президентка Молдови Мая Санду казала, що сподівається на "геополітичну можливість" вирішити конфлікт у Придністров’ї.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статті "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я".