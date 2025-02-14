Американський сенатор Грем пропонує альтернативу вступу України до НАТО

В Сенаті США звучить ідея про те, щоби у якості гарантії безпеки запропонувати Україні схему її швидкого вступу у НАТО у разі нового нападу РФ.

З такою пропозицією виступив у публічній розмові з президентом Зеленським сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія).

Грем констатував, що вступ України до НАТО не видається реалістичним варіантом – обійшовши те, що противником вступу є саме США, він лише додав, що "в НАТО є ті, хто не хоче, щоби ви там були". Однак у пошуку схеми гарантування безпеки України сенатор вважає за недоцільне відкидати важіль НАТО.

"У мене є ідея. Якщо ми не можемо домовитися, про вступ до НАТО прямо зараз, то давайте домовимось, що якщо буде ще одне вторгнення, то вони вступають в НАТО. І нехай Путін тоді зважує це", – заявив він.

У відповідь на запитання з залу він додав що усвідомлює, що такий сценарій веде до військових дій.

"Якщо Путін знову нападе – ми дуже швидко проводимо вступ України в НАТО. І якщо під час війни ви вступаєте в НАТО – це означає, що ми всі воюємо (на захист України)", – наголосив сенатор. Під час панельної дискусії він повторив цю ідею ще раз, продемонструвавши, що вважає цю пропозицію серйозною.

Його колега, сенаторка від демократів Джин Шахін заявила про згоду з колегою, втім, не вдавалася в детальний опис пропозиції, а лише зауважила, що "не можна скидати питання НАТО з порядку денного". Зеленський не взявся коментувати цю ідею.

Варто зауважити, що наявна схема розширення НАТО не припускає можливості гарантованого швидкого вступу, оскільки за приєднання нового члена мають проголосувати парламенти усіх держав-союзників.

Як повідомлялося, на дискусії у Мюнхені Зеленський розкритикував США, які "ніколи не бачили Україну в НАТО".

Раніше, Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії.

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