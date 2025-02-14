Американский сенатор Грэм предлагает альтернативу вступления Украины в НАТО

В Сенате США звучит идея о том, чтобы в качестве гарантии безопасности для Украины предложить схему ее быстрого вступления в НАТО в случае нового нападения РФ.

С таким предложением выступил в публичной беседе с президентом Зеленским сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия).

Грэм констатировал, что вступление Украины в НАТО не представляется реалистичным вариантом – однако он обошел вниманием то, что противником вступления являются именно США. Грэм лишь лишь добавил, что "в НАТО есть те, кто не хочет, чтобы вы там были". Однако в поиске схемы обеспечения безопасности Украины сенатор считает нецелесообразным отбрасывать рычаг НАТО.

"У меня есть идея. Если мы не можем договориться, о вступлении в НАТО прямо сейчас, то давайте договоримся, что если будет еще одно вторжение, то они вступают в НАТО. И пусть Путин тогда взвешивает это", – заявил он.

В ответ на вопрос из зала он добавил что осознает, что такой сценарий ведет к военным действиям.

"Если Путин снова нападет – мы очень быстро проводим вступление Украины в НАТО. И если во время войны вы вступаете в НАТО – это означает, что мы все воюем (в защиту Украины)", – подчеркнул сенатор. Во время панельной дискуссии он повторил эту идею еще раз, продемонстрировав, что считает это предложение серьезным.

Его коллега, сенатор от демократов Джин Шахин заявила о согласии с коллегой, впрочем, не вдавалась в детальное описание предложения, а лишь отметила, что "нельзя сбрасывать вопрос НАТО с повестки дня". Зеленский не взялся комментировать эту идею.

Стоит заметить, что существующая схема расширения НАТО не предполагает возможности гарантированного быстрого вступления, поскольку за присоединение нового члена должны проголосовать парламенты всех государств-союзников.

Как сообщалось, на дискуссии в Мюнхене Зеленский раскритиковал США, которые "никогда не видели Украину в НАТО".

Ранее, Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии.

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