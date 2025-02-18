Генсек НАТО про саміт в Парижі: Європа готова робити більше для безпеки України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками саміту європейських лідерів в Парижі заявив, що Європа готова взяти на себе провідну роль у забезпеченні гарантій безпеки Україні.
Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Рютте напередодні брав участь в екстреному саміті європейських лідерів, який проходив у Парижі.
"Готовність і бажання. Така моя думка про сьогоднішню зустріч у Парижі. Європа готова і хоче зробити крок уперед. Лідирувати в наданні гарантій безпеки для України", – зазначив генсек НАТО.
Крім того, за його словами, Європа готова більше інвестувати у свою безпеку.
"Деталі ще належить вирішити, але зобов'язання зрозумілі", – резюмував він.
У Парижі ввечері 17 лютого відбувся екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
Про підсумки зустрічі в Парижі Макрон поінформував президента України Володимира Зеленського.