Генсек НАТО о саммите в Париже: Европа готова делать больше для безопасности Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам саммита европейских лидеров в Париже заявил, что Европа готова взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Рютте накануне участвовал в экстренном саммите европейских лидеров, который проходил в Париже.

"Готовность и желание. Таково мое мнение о сегодняшней встрече в Париже. Европа готова и хочет сделать шаг вперед. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины", – отметил генсек НАТО.

Кроме того, по его словам, Европа готова больше инвестировать в свою безопасность.

"Детали еще предстоит решить, но обязательства понятны", – резюмировал он.

В Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Об итогах встречи в Париже Макрон проинформировал президента Украины Владимира Зеленского.