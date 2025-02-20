У Трампа закликали Київ "збавити тон" і підписати угоду щодо надр

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц закликав Київ збавити тон і підписати угоду щодо корисних копалин, яку президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати.

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Волц заявив про фрустрацію у Білому домі через те, що українська сторона відкинула "справді історичну можливість мати США як співінвестора в українську економіку, її ресурси і справжнього партнера у майбутньому України у спосіб, який став би найкращою гарантією безпеки з тих, які вони хочуть".

Він, зокрема, згадав про фрустрацію віцепрезидента Джей Ді Венса у Мюнхені і міністра фінансів Скотта Бессента, який нібито даремно "пробив весь цей шлях до Києва".

"Враховуючи те, що Америка зробила для України, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду", – сказав Волц.

Однак, за словами радника, розбіжності США з Україною не є непримиренними: "Президент також сказав, як сильно він любить український народ, і він був першим, хто дав їм зброю під час свого першого президентського терміну".

"Ми зробили багато для безпеки України, і те, що ми хочемо змінити природу нашої допомоги, не може когось ображати. Президент готовий підвести цю війну до кінця", – наголосив він.

Волц заперечив, що з союзниками США та Україною не проводилися консультації.

"У дипломатії для цього є термін. Він називається "човникова дипломатія", тому що запрошення всіх за стіл переговорів одночасно не спрацьовувало в минулому", – сказав він.

"Тож ми залучили одну сторону, ми залучили іншу сторону, а потім ми будемо мати процес, що рухається вперед під керівництвом і лідерством президента Трампа", – додав Волц.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "відродити" угоду щодо корисних копалин з Україною, яку президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати.

Трамп нещодавно розкритикував Зеленського за відмову підписати угоду про розробку українських корисних копалин.

Його радник з питань нацбезпеки Майк Волц також пов'язав низку різких заяв Трампа про Україну з відмовою підписати угоду, невигідну для України.

Деталі у статті: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США.