Більшість данців підтримали б участь своїх військових у контингенті союзників в Україні

Більше половини данців підтримали б участь своїх військових у потенційному контингенті союзників як складової гарантій безпеки для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на опитування, опубліковане данським агентством Ritzau.

53% респондентів вважають, що Данія має брати участь у потенційному розгортанні військових з країн-союзників України для підтримання миру. Проти висловилися 15%, і ще 32% не визначилися з відповіддю.

66% опитаних вважають, що Україна має стати членом ЄС, а за її вступ у НАТО висловилися 68%.

Результати ґрунтуються на опитуванні 1021 респондента у період з 18 по 20 лютого, збір даних проводила компанія Voxmeter на замовлення Ritzau.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен обережно допустила участь Данії у потенційному контингенті союзників у рамках гарантій безпеки для України, але дала зрозуміти, що дуже багато залежить від конкретних деталей.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Британія та Швеція.

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