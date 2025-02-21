Большинство датчан поддержали бы участие своих военных в контингенте союзников в Украине

Более половины датчан поддержали бы участие своих военных в потенциальном контингенте союзников как составляющей гарантий безопасности для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на опрос, опубликованный датским агентством Ritzau.

53% респондентов считают, что Дания должна участвовать в потенциальном развертывании военных из стран-союзников Украины для поддержания мира. Против высказались 15%, еще 32% не определились с ответом.

66% опрошенных считают, что Украина должна стать членом ЕС, а за ее вступление в НАТО высказались 68%.

Результаты основываются на опросе 1021 респондента в период с 18 по 20 февраля, сбор данных проводила компания Voxmeter по заказу Ritzau.

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен осторожно допустила участие Дании в потенциальном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины, но дала понять, что очень многое зависит от конкретных деталей.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.

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