Макрон: багато країн готові до участі у миротворчій місії в Україні, але треба підтримка США

Президент Франції Емманюель Макрон стверджує, що багато європейських країн готові долучитися до забезпечення мирного договору між Україною і РФ своїми миротворчими силами, але хотіли б мати підтримку з боку США.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає "Європейська правда".

За словами Макрона, тема миротворців склала значну частину його обговорень з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми готові понести чесну частку тягаря. Це в Європі, ми в це залучені. Я говорив з 30 лідерами ЄС і НАТО, багато з них готові бути частиною такої угоди, таких гарантій безпеки. Але всі вони хотіли б мати повідомлення солідарності з боку США у випадку, якщо Росія порушить умови договору", – зазначив він.

Як сказав Макрон, деталі такої підтримки з боку США є предметом обговорень.

"Якщо буде на це згода України, адже це її суверенітет. Якщо буде згода європейців, адже це європейська безпека. Якщо буде згода США забезпечити цю солідарність, надати підтримку – думаю, у нас буде угода", – заявив Макрон.

Як повідомлялося, Макрон сподівається на можливість перемир’я у війні РФ проти України у найближчі тижні, але назвав його лише передумовою ля повноцінних переговорів про мир.

Трамп раніше підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.