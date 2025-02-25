Макрон: многие страны готовы к участию в миротворческой миссии в Украине, но нужна поддержка США

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что многие европейские страны готовы присоединиться к обеспечению мирного договора между Украиной и РФ своими миротворческими силами, но хотели бы иметь поддержку со стороны США.

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает "Европейская правда".

По словам Макрона, тема миротворцев составила значительную часть его обсуждений с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы готовы понести честную долю бремени. Это в Европе, мы в это вовлечены. Я говорил с 30 лидерами ЕС и НАТО, многие из них готовы быть частью такого соглашения, таких гарантий безопасности. Но все они хотели бы иметь сообщение солидарности со стороны США в случае, если Россия нарушит условия договора", – отметил он.

Как сказал Макрон, детали такой поддержки со стороны США являются предметом обсуждений.

"Если будет на это согласие Украины, ведь это ее суверенитет. Если будет согласие европейцев, ведь это европейская безопасность. Если будет согласие США обеспечить эту солидарность, оказать поддержку – думаю, у нас будет соглашение", – заявил Макрон.

Как сообщалось, Макрон надеется на возможность перемирия в войне РФ против Украины в ближайшие недели, но назвал его лишь предпосылкой для полноценных переговоров о мире.

Трамп ранее поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут предоставить им определенную поддержку.