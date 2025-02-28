В уряді Британії вірять, що угода про мінерали зі США допоможе стримувати Росію

У британському уряді підтримали припущення президента США Дональда Трампа про те, що американські робітники в Україні в результаті угоди про видобуток корисних копалин стримуватимуть подальші атаки з боку Росії.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Британії Вес Стрітінг в ефірі Sky News, передає "Європейська правда".

Стрітінг сказав, що президент США "має рацію щодо інтересів США і присутності в Україні, яка діє як стримуючий фактор".

Трамп ще не запропонував жодних конкретних гарантій безпеки для України, таких як зобов'язання щодо військової підтримки з боку США після будь-якої потенційної мирної угоди з Росією.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно щось більше, ніж угода про видобуток корисних копалин, Стрітінг додав: "Ситуація швидко змінюється, і ми чітко дали зрозуміти, що будемо підтримувати Україну до кінця, і не може бути жодного рішення щодо України без України.

"Ось чому сьогоднішній візит президента Зеленського буде особливо важливим, але я думаю, що за останні тижні ми побачили реальні ознаки прогресу", – зазначив він.

Варто зазначити, що британські міністри часто дають коментарі у ЗМІ, які виходять за межі сфер, якими вони опікуються.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим, і від майбутньої розмови з Трампом залежатиме, чи матиме вона успіх.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.