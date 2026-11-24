Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що в його країні не дозволять нікому, зокрема й Україні, використовувати свій повітряний простір, море чи землю для атак, а Києву нададуть сигнал про ризик забруднення навколишнього середовища, що загрожує Балтійському морю, якщо Україна атакуватиме нафтові танкери в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Прем'єр-міністр Естонії зазначив, що сухопутні та морські території Естонії закриті для атаки на інші судна, зокрема нафтові танкери.

"Ми сказали нашим союзникам, зокрема і Україні, що ми не ділимося нашим повітряним простором, морським чи наземним – ніхто інший не може його використовувати. Україні обов’язково буде поданий сигнал про ризик забруднення навколишнього середовища. Вони, ймовірно, вже отримали його на нижчому рівні, ніж на рівні лідерів держав, але це обов’язково буде повторено", – сказав Міхал.

За словами прем'єр-міністра, однак, необхідно враховувати, що українські атаки на "тіньовий флот" та інфраструктуру Росії продовжуватимуться, оскільки ці судна є ключовими для фінансування військової машини Кремля та транспортування зброї.

"Не варто вважати, що ці атаки на російську інфраструктуру чи російські кораблі в Балтійському морі чи будь-якому іншому морі будуть останніми. Оскільки майже половина військового фінансування Путіна надходить з цих самих кораблів, і вони також перевозять зброю, я б не припускав, що вони не будуть атаковані знову в якийсь момент", – заявив він.

Втім, Крістен Міхал наголосив, що пошкодження танкерів у поганому технічному стані становить загрозу для Балтійського моря.

"Деякі кораблі "тіньового флоту" були у поганому стані, вони можуть бути пошкоджені та протікати. У випадку з цим останнім кораблем, Sparta II, а також з усіма іншими кораблями, що перебувають під загрозою або були уражені, потенційний витік нафти є серйозною загрозою для стану Балтійського моря", – додав естонський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, фінська Армія оборони 21 листопада виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

У прикордонній службі Фінляндії заявили, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.

Згодом Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Естонію у сприянні Києву через нібито дозвіл українським військам використовувати свій повітряний простір.