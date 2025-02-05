Глава Rheinmetall: наші заводи захищені, але ППО не мають

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що заводи концерна добре захищені від ймовірних російських диверсій, однак зазначив, що систем протиповітряної оборони навколо заводів немає.

Про це він сказав під час панельної дискусії на конференції "Безпека та оборона у 2025 році", пише DW, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо заходів безпеки, які планує вжити концерн Rheinmetall через загрозу російських диверсій, Паппергер заявив, що такі заходи вже вжиті за погодженням з федеральними міністерствами оборони, внутрішніх справ та економіки.

"Наші заводи дуже добре захищені. Особлива увага приділена кібербезпеці. Але й за зовнішнім периметром укріплені зони охорони", – запевнив він.

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Щоправда, за словами очільника концерну, систем ППО на випадок російської атаки на заводи Rheinmetall ракетами, як і раніше, немає.

"Мене повсякчас запитують, що станеться, якщо Росія випустить ракети великої дальності по наших підприємствах. Я відповідаю, що все дуже просто: тоді буде війна, тоді Німеччина здійснить бомбардування у відповідь, а не байдуже спостерігатиме за знищенням наших військових об'єктів. Тому я, зрозуміло, не став розміщувати навколо наших заводів зенітні установки. У цьому немає жодної потреби", – зазначив він.

Окремо Паппергер прокоментував ймовірні мотиви спроби замаху на нього, вчиненого, як припускається, на замовлення Кремля.

"Можливо, я був надто активний у тому, що стосується нарощування інвестицій, і це не сподобалося Путіну. "Утім, якби мене не стало, концерн просто очолила б нова людина, і нічого не змінилося б", – підсумував він.

28 січня у НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір вбити Паппергера.

За даними Альянсу, плани Кремля були зірвані американською і німецькою розвідками і були лише частиною зусиль Росії, спрямованих на вбивство керівників оборонної промисловості по всій Європі.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні.

Зокрема, 6 січня інформували, що Міністерство оборони України замовило у Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard.