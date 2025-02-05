Глава Rheinmetall: наши заводы защищены, но ПВО не имеют

Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что заводы концерна хорошо защищены от возможных российских диверсий, однако отметил, что систем противовоздушной обороны вокруг заводов нет.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии на конференции "Безопасность и оборона в 2025 году", пишет DW, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о мерах безопасности, которые планирует принять концерн Rheinmetall из-за угрозы российских диверсий, Паппергер заявил, что такие меры уже приняты по согласованию с федеральными министерствами обороны, внутренних дел и экономики.

"Наши заводы очень хорошо защищены. Особое внимание уделено кибербезопасности. Но и по внешнему периметру укреплены зоны охраны", – заверил он.

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Правда, по словам главы концерна, систем ПВО на случай российской атаки на заводы Rheinmetall ракетами по-прежнему нет.

"Меня постоянно спрашивают, что произойдет, если Россия выпустит ракеты большой дальности по нашим предприятиям. Я отвечаю, что все очень просто: тогда будет война, тогда Германия осуществит ответную бомбардировку, а не будет безучастно наблюдать за уничтожением наших военных объектов. Поэтому я, разумеется, не стал размещать вокруг наших заводов зенитные установки. В этом нет никакой необходимости", – отметил он.

Отдельно Паппергер прокомментировал вероятные мотивы попытки покушения на него, совершенного, как предполагается, по заказу Кремля.

"Возможно, я был слишком активен в том, что касается наращивания инвестиций, и это не понравилось Путину. "Впрочем, если бы меня не стало, концерн просто возглавил бы новый человек, и ничего не изменилось бы", – подытожил он.

28 января в НАТО официально подтвердили, что Россия намеревалась убить Паппергера.

По данным Альянса, планы Кремля были сорваны американской и немецкой разведками и были лишь частью усилий России, направленных на убийство руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в войне в Украине.

В частности, 6 января информировали, что Министерство обороны Украины заказало у Rheinmetall дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard.