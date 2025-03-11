FT: НАТО призывает ЕС и Турцию улучшить отношения

В НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Как указано, генсек НАТО Марк Рютте частно призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом после многих лет напряженных отношений.

Это происходит в то время, когда Брюссель изучает способы расширения сотрудничества с Турцией и другими соседями, не входящими в ЕС, в рамках масштабного расширения европейского оборонного потенциала.

Издание напоминает, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале этого месяца посетил встречу главных военных держав Европы в Лондоне, чтобы обсудить поддержку Украины и более широкие вопросы обороны.

По словам трех источников, это произошло после обращения Рютте на частном обеде с лидерами ЕС в феврале, где он отметил важность расширения сотрудничества с Турцией и призвал присутствующих взаимодействовать с Анкарой, чтобы это сработало.

В январе генсек НАТО в ходе выступления в Европарламенте подчеркнул, что "привлечение союзников, не входящих в ЕС, к участию в оборонно-промышленной деятельности ЕС" является "жизненно важным для безопасности Европы".

"Все меняется. В определенный момент времени вам нужно решить, кого бы вы хотели видеть в своей команде, независимо от любых проблем, которые у вас могут возникнуть", – сказал один высокопоставленный чиновник ЕС относительно отношений с Турцией.

В то же время он добавил, что Анкаре придется "разобраться со своей двусмысленностью в отношении России".

Турция не присоединилась к ЕС и другим западным союзникам в введении прямых санкций против Москвы в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину и сохранила прочные экономические и энергетические связи с Россией.

Турция формально является кандидатом на вступление в ЕС, но этот процесс уже давно находится в стадии стагнации. Евросоюз приостановил различные каналы диалога, в том числе связанные с безопасностью и обороной, частично из-за всплеска напряженности в отношениях Турции с Грецией.

Недавно турецкий министр Фидан заявлял, что Турция готова присоединиться к любой новой архитектуре европейской безопасности, если НАТО развалится.

Перед тем Министерство обороны Турции заявило, что страна готова развернуть войска в Украине "в случае необходимости" для обеспечения мира.

Ранее СМИ уже писали, что Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость к идее размещения своих военных на украинской территории как части миротворческих сил.