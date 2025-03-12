Сибига: Турция может сыграть важную роль в достижении мира в Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Турция может сыграть важную роль в достижении справедливого и всеобъемлющего мира в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы украинского МИД приводит "Укринформ".

В этом контексте Сибига напомнил, что именно по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2022 году был создан "зерновой коридор" в Черном море.

Кроме того, по словам украинского министра, Турция активно участвовала в процессах освобождения военнопленных.

"Турция имеет одну из крупнейших армий на Европейском континенте. И, безусловно, в контексте будущих договоренностей по достижению справедливого и всеобъемлющего мира в Украине эта роль обязательно будет", – сказал он.

Недавно глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что Турция готова присоединиться к любой новой архитектуре европейской безопасности, если НАТО развалится.

Перед тем Министерство обороны Турции заявило, что страна готова развернуть войска в Украине "в случае необходимости" для обеспечения мира.