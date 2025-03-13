Трамп пообіцяв не зупинятись у торговій війні з ЄС

Президент Дональд Трамп заявив, що США дадуть відповідь на контрзаходи Європейського Союзу проти його нових 25-відсоткових тарифів на сталь і алюміній, що підвищує ризик подальшої ескалації глобальної торгової війни.

Заяву Трампа, зроблену у середу, наводить агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

У середу, 12 березня, набули чинності мита на метали, що надходять до США зі всього світу. Це викликало негайні заходи у відповідь з боку ЄС і Канади, а також спонукало інші країни активізувати переговори з адміністрацією Трампа про скасування імпортних мит.

"Звичайно, я збираюся відповісти", – сказав Трамп у середу, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, чи буде він вживати заходів у відповідь на дії ЄС. "Проблема в тому, що наша країна не відповіла. Подивіться, ЄС був створений для того, щоб скористатися перевагами Сполучених Штатів", – заявив глава Білого дому. Трамп не уточнив, яких саме заходів він вживе.

Європейська комісія запровадила "швидкі та пропорційні контрзаходи" щодо американського імпорту, відновивши балансуючі заходи, запроваджені у 2018 та 2020 роках, а також додавши новий перелік промислових та сільськогосподарських товарів.

Контрзаходи ЄС стосуватимуться експорту американських товарів на суму до 26 мільярдів євро.

У середу Канада також оголосила про запровадження 25-відсоткових мит на продукцію американського виробництва вартістю близько 30 млрд канадських доларів (20,8 млрд доларів США). Заходи будуть спрямовані на сталь і алюміній, а також інші споживчі товари, такі як комп'ютери і спортивні товари.