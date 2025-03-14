Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії після угоди з Угорщиною – джерело

Посли ЄС у п’ятницю погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.

Про це стало відомо "Європейській правді" від проінформованого джерела.

За словами співрозмовника, рішення було ухвалене за письмовою процедурою. Відтак санкції буде продовжено на шість місяців, до 15 вересня 2025 року.

Агентство Bloomberg повідомляло, що Будапешт зняв заперечення після того, як за його наполягання із санкційного списку були виключені троє людей.

Про кого саме йдеться, достеменно не відомо. Про це згодом проінформує Рада ЄС.

За даними FT, Угорщина нібито наполягала на виключенні з-під санкцій ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана. Цю ж позицію підтримав і Люксембург, стверджують джерела Bloomberg, але зрештою він залишиться під санкціями.

Непродовження санкцій могло би фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів РФ. За оцінками, могло йтися про приблизно 60 млрд євро розморожених коштів або й дещо більше.

Деталі у статті: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС.