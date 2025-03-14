Послы ЕС в пятницу согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как им удалось договориться с Венгрией.

Об этом стало известно "Европейской правде" от информированного источника.

По словам собеседника, решение было принято по письменной процедуре. Поэтому санкции будут продлены на шесть месяцев, до 15 августа 2025 года.

Агентство Bloomberg сообщало, что Будапешт снял возражения после того, как по его настоянию из санкционного списка были исключены три человека.

О ком именно идет речь, точно не известно. Об этом впоследствии проинформирует Совет ЕС.

По данным FT, Венгрия якобы настаивала на исключении из-под санкций ЕС российского олигарха Михаила Фридмана. Эту же позицию поддержал и Люксембург, утверждают источники Bloomberg, но в итоге он останется под санкциями.

Непродление санкций могло бы фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь могла идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

Детали в статье: Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС.