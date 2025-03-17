Министры обороны ЕС обсудят пакет военной помощи Украине 2-3 апреля в Варшаве

Большой пакет военной помощи Украине, который предложила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас, будет обсуждаться на неформальном заседании министров обороны ЕС в Варшаве 2-3 апреля.

Об этом Кая Каллас сообщила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 17 марта, передает корреспондент "Европейской правды".

Каллас отметила, что ее предложение должно быть обсуждено на уровне министров обороны, с целью согласовать детали предоставления военной помощи Украине.

"Есть широкая политическая поддержка этой инициативы, что хорошо, но существует много деталей, которые нужно проработать. Также министры обороны (Евросоюза) должны сказать свое слово, и у нас назначена встреча министров обороны", – сказала главный дипломат ЕС.

В Еврокомиссии на запрос "Европейской правды" уточнили, что речь идет о неформальном заседании министров обороны Евросоюза, которое состоится 2-3 апреля в Варшаве.

"Важно, что Европейский совет сказал, что мы должны двигаться быстро, и именно это мы и делаем", – добавила Кая Каллас.

Как сообщили "ЕвроПравде" дипломатические источники, знакомые с сутью обновленных предложений Каи Каллас по военной помощи Украине, она предусматривает предоставление военной поддержки уже в 2025 году на сумму 20-40 млрд евро и будет включать в себя насущные потребности Украины: системы ПВО и ракеты к ним, боеприпасы, обучение украинских военных.

Инициатива предусматривает создание "коалиции решительных", добровольное участие государств ЕС в военной помощи Украине, что поможет избежать вето таких государств, как Венгрия или Словакия, добавили собеседники "Европейской правды".

Стоит заметить, что 17 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще раз заявил, что будет противостоять предложениям Брюсселя по поддержке Украины.

Больше о возможных коалициях государств ЕС, которые готовы помогать Украине, читайте в материале Сергея Сидоренко: "Коалиция решительных" для Украины и ЕС. Как новый союз безопасности должен спасти доверие к Брюсселю