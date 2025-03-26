В Естонії під час зіткнення армійського авто з автобусом загинув військовий

В Естонії військовослужбовець строкової служби загинув у вівторок в автомобільній аварії в Іда-Віруському повіті на шосе Таллінн-Нарва, де рейсовий автобус зіткнувся з транспортним засобом Сил оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Аварія сталася 25 березня о 15:40 у селі Вока біля повороту на Ору, де позашляховик Mercedes-Benz Сил оборони зіткнувся з рейсовим автобусом Lux Express.

За уточненими даними, Mercedes-Benz рухався в напрямку Нарви, а назустріч йому прямував легковий автомобіль Lexus, за яким їхав рейсовий автобус. За попередньою інформацією, Mercedes-Benz відхилився на зустрічну смугу, зачепивши Lexus, а потім зіткнувся з автобусом.

У позашляховику перебувала одна людина – 21-річний військовослужбовець строкової служби, який загинув на місці.

За повідомленням Сил оборони, загиблий був солдатом-строковиком, який проходив службу в батальйоні тилового забезпечення.

В автобусі постраждали 14 осіб. Двоє людей, включно з 66-річним водієм автобуса, дістали важкі травми. Цих двох людей і ще шістьох постраждалих доправили в Іда-Віруську центральну лікарню. Двох постраждалих із легшими травмами доправили в Нарвську лікарню, четверо людей отримали медичну допомогу на місці.

"Солдат, який сьогодні трагічно пішов із життя, був зразковим бійцем, сумлінно служив своїй країні й брав активну участь у діяльності батальйону тилового забезпечення. Його втрата – важкий удар для всіх нас, і ми глибоко сумуємо", – сказав командир батальйону тилового забезпечення підполковник Ріхо Юрик.

Сили оборони висловили щирі співчуття сім'ї, близьким і товаришам по службі загиблого та попросили поважати жалобу близьких.

У Франції 20 березня сталась ДТП за участю чотирьох автобусів, які перевозили військовослужбовців, внаслідок якої постраждали 36 осіб.

А у січні на півдні Чехії історичний автомобіль перекинувся під час військового показу, внаслідок чого загинули двоє осіб.