У Франції чотири автобуси з військовими потрапили у ДТП: десятки постраждалих

У Франції сталась ДТП за участю чотирьох автобусів, які перевозили військовослужбовців, внаслідок якої постраждали 36 осіб.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У кожному автобусі перебувало близько п'ятдесяти військовослужбовців, а також курсантів, які повертались з візиту на авіабазу Евре.

Аварія сталась увечері в середу на автостраді A13 у департаменті Івелін.

🚨🚑🚒 L’accident spectaculaire sui s’est produit ce mercredi soir sur l’A13 à Guerville a impliqué quatre bus transportant des élèves officiers des grandes écoles militaires et un véhicule léger. 119 personnes sont concernées, avec 36 blessés légers dont un en urgence absolue pic.twitter.com/2155A1WQU8 – Mantes Actu (@mantes_a) March 19, 2025

За попередніми даними, 36 осіб дістали поранення, один з постраждалих отримав важкі травми. Наразі загрози життю постраждалих немає.

"Водія одного з автобусів, солдатів і двох курсантів-жандармів доправили до військового госпіталю Персі. Їхні травми не є небезпечними для життя", – повідомив міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Причини аварії наразі невідомі. ЗМІ припускають, що автобуси могли зіткнутись у момент, коли легковик намагався протиснутись між ними на дорозі.

Нагадаємо, у французькому регіоні Па-де-Кале у понеділок вранці сталась ДТП за участю поїзда і автомобіля, внаслідок якої загинули двоє військовослужбовців.

А у січні на півдні Чехії історичний автомобіль перекинувся під час військового показу, внаслідок чого загинули двоє осіб.