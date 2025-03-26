В Эстонии при столкновении армейского авто с автобусом погиб военный

В Эстонии военнослужащий срочной службы погиб во вторник в автомобильной аварии в Ида-Вируском уезде на шоссе Таллинн-Нарва, где рейсовый автобус столкнулся с транспортным средством Сил обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Авария произошла 25 марта в 15:40 в селе Вока у поворота на Ору, где внедорожник Mercedes-Benz Сил обороны столкнулся с рейсовым автобусом Lux Express.

По уточненным данным, Mercedes-Benz двигался в направлении Нарвы, а навстречу ему направлялся легковой автомобиль Lexus, за которым ехал рейсовый автобус. По предварительной информации, Mercedes-Benz отклонился на встречную полосу, зацепив Lexus, а затем столкнулся с автобусом.

Во внедорожнике находился один человек – 21-летний военнослужащий срочной службы, который погиб на месте.

По сообщению Сил обороны, погибший был солдатом-срочником, который проходил службу в батальоне тылового обеспечения.

В автобусе пострадали 14 человек. Два человека, включая 66-летнего водителя автобуса, получили тяжелые травмы. Этих двух человек и еще шестерых пострадавших доставили в Ида-Вирусскую центральную больницу. Двух пострадавших с более легкими травмами доставили в Нарвскую больницу, четыре человека получили медицинскую помощь на месте.

"Солдат, который сегодня трагически ушел из жизни, был образцовым бойцом, добросовестно служил своей стране и принимал активное участие в деятельности батальона тылового обеспечения. Его потеря – тяжелый удар для всех нас, и мы глубоко скорбим", – сказал командир батальона тылового обеспечения подполковник Рихо Юрик.

Силы обороны выразили искренние соболезнования семье, близким и сослуживцам погибшего и попросили уважать траур близких.

Во Франции 20 марта произошло ДТП с участием четырех автобусов, которые перевозили военнослужащих, в результате которого пострадали 36 человек.

А в январе на юге Чехии исторический автомобиль перевернулся во время военного показа, в результате чего погибли два человека.