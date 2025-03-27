Зеленський: Україна ділитиметься технологіями з країнами-учасниками "сил гарантування"

Президент Володимир Зеленський заявив, що діяльність "сил гарантування" в Україні стосуватиметься також навчання українських сил та обміну технологіями.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, завдання контингенту, який готує "коаліція рішучих", стосуватиметься не тільки гарантій безпеки, а саме "розташування в стратегічних місцях".

"Але є ще тренування, навчання, виробництво, копродукція, ліцензії наших партнерів… щоб виробляти це (іноземну військову техніку. – ред.) в Україні. Це швидше і дешевше, якщо чесно", – додав він.

Глава держави також згадав обмін технологіями як складову співпраці з учасниками "сил гарантування".

"Свої технології, наші напрацювання в час цієї війни, які в нас є щодо, наприклад, дронів, ракет, протиповітряної оборони – цими напрацюваннями ми будемо ділитися з тими країнами-партнерами, які гарантують нам безпеку своїм контингентом", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

У четвер президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ країн-союзниць Києва підготують юридичні позиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні.